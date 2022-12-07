C羅（Cristiano Ronaldo）在小組賽的表現荒腔走板，16強對陣瑞士的比賽，他被安排在替補席上待命，葡萄牙最終以6比1屠殺瑞士前進8強，關於近日謠傳將簽約沙烏地聯賽球隊，賽後C羅也親自回應此事。

當初在曼聯成名的C羅，如今卻與「紅魔」鬧得不愉快而分手，成為本屆世界盃唯一沒有職業合約在身的選手，不過近期卻傳出C羅即將前往沙烏地阿拉伯聯賽效力，根據西班牙媒體《馬卡報》的說法，C羅加入的球隊是豪門艾納斯（Al Nassr），若是加上激勵獎金，C羅可望每年進帳近2億歐元，將成為世界上收入最高的球員，這筆合約吸引力相當高。

C羅在淘汰賽首戰沒有先發上陣，比賽第73分鐘才接替小將菲立克斯（João Félix）登場，但C羅還是無法終結世界盃淘汰賽0進球的難堪紀錄，而所屬的葡萄牙6比1大勝瑞士，根據葡萄牙媒體《Maisfutebol》報導，賽後C羅被問及是否將到沙烏地聯賽踢球，他嚴正否認這項傳言：「不，這並不是真的。」

儘管C羅仍期望留在歐洲頂級聯賽踢球，只是在世界盃的悲慘表現，恐怕讓C羅的下家選擇越來越少。