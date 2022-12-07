國小考試也不簡單，兒童感染科醫師顏俊宇分享，小一女兒國文考了43分，替女兒檢討考卷發現題目非常靈活複雜，讓他看了也很驚訝，推測女兒恐是不熟練題型才寫不完考卷，因此決定要訂試題卷讓女兒多多練習，怎料，連跑2家書局都撲空，詢問原因以後讓他整個驚呆。

顏俊宇昨在臉書上發文分享，近日收到國小一年級女兒的國文考卷，仔細一看竟然只有43分，他對此感到很驚訝，因為女兒的功課都是由他來監督，每次考試前他都會抽時間替女兒複習，沒想到這次考試卻滑鐵盧，女兒回家後還說「考卷寫不完！」而這樣的說法，讓他忍不住回想起過去國文考卷寫不完的惡夢，差點被嚇死。

顏俊宇表示，替女兒檢討國文考卷，發現這次考試有許多女兒不曾看過的題型，推測是因為這樣導致她不夠熟練，而無法即時寫完整份考卷。只能說現在的小一生也不簡單，考試題目比起過去更靈活複雜，因此他決定去書局買試題卷給女兒練習，幫助她了解與習慣考試的模式。

顏俊宇指出，衝到書局卻發現國小評量試卷都已回收，讓他超震驚，詢問書局老闆，對方表示，大概在期中考左右，出版社就會回收相關的評量和試卷，且有些評量本或試卷會優先提供給學校或特定補習班，若想購買建議先跟書局訂。讓他當場大嘆「整個學到一課！只好先訂下學期的。」

顏俊宇坦言，雖然國小成績和以後的成就無關，但感覺替女兒做好準備工作是父母的責任，所以女兒這次沒有考好，其實他也有錯，所幸女兒並不是很在乎成績，還心很大的說「班上還有人考20幾分！」

顏俊宇也說，有了這次的經驗以後，他忍不住想，萬一女兒的成績持續不好，他與老婆也心有餘而力不足，不知道是否該送補習班比較快。不過，老婆聽卻笑說「假如買了試題卷讓女兒練習還是不行，乾脆直接放飛算了，可能她就不適合念書。」