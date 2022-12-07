2023年全球面臨通膨、升息，經濟大環境充滿變數，興富發(2542)副總廖昭雄說，台灣CPI增幅不高，通膨壓力相對較輕，不過，工資和成本上揚，預期明年度房市將呈現價漲量穩的局面。

廖昭雄指出，美國通膨壓力雖然有所緩和，不過，仍有很多不確定因素，例如俄烏戰爭及未來貨幣政策。還好台灣CPI表現相對平穩，今年10月降至2.74%、11月降至2.35%，央行預期明年還會繼續下降，相對全球來說，台灣通膨壓力相對穩定。

國際原物料價格由高檔回落，台灣營建成本增加已經見頂，建商對此樂見其成，但還是要持續觀察房地產貸款緊縮的影響。幸好，台灣就業市場穩定，對民眾來說，房地產仍是相對穩當的投資。

興富發歸納台灣房市有四大現況，包括通膨穩定、相對低利、價漲量穩、剛性需求。廖昭雄說，集團看好房市的剛性需求，若以台灣平均薪資、房貸所得比例估算，推估總價650~1400萬元是剛需產品，集團推案將以此做為參考。