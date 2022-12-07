金管會統計，防疫保單2022年截至12月5日理賠金額達1416.26億元、周增54.26億元，較前周持續略減，疫苗保單理賠金額370.47億元、周增11.11億元，則較前周略增。合計防疫雙險今年已理賠達1786.74億元，產險公司合計已完成增資達884.99億元。

金管會表示，目前市面上已無防疫保單產品銷售。防疫保單今年截至12月5日合計承保件數488.07萬件、周增372件，保費收入45.45億元、周增90.8萬元，較前周新增1432件、177萬元持續減少。

而防疫保單今年截至12月5日理賠件數達348.66萬件、周增12.07萬件，理賠金額達1416.26億元、周增54.26億元，較前周新增13.62萬件、57.36億元減少，金額連3周下滑。累計理賠金額已達今年保費收入的近31.16倍。

至於保障施打後出現不良反應可能的疫苗保單，目前市面上僅剩1家產險及1家壽險各銷售1張，分別提供續保及團險。今年截至12月5日承保件數242.04萬件、周增197件，較前周201件減少，保費收入101.72億元、周增9萬元，則較前周6.9萬元略增。

而疫苗保單今年截至12月5日理賠件數達89.05萬件、周增2.86萬件，理賠金額370.47億元、周增11.11億元，較前周新增2.67萬件、11億元略增。累計理賠金額已達今年保費收入的36.42倍。

為因應龐大理賠壓力，金管會已核准和泰產險二度增資共260億元、新安東京海上產險二度增資共199.99億元、中信產險三度增資共155億元、富邦產險增資150億元、國泰世紀產險增資100億元、兆豐產險增資20億元，合計已完成增資達884.99億元。

同時，金管會也核准產險業申請短期借款支應，除了先前已核准的和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險3家外，再新增1家產險公司遞件申請，合計已有4家產險公司因應鉅額理賠而申請短期借款支應。