民進黨台北市立委補選候選人吳怡農近期話題不斷，更遭對手猛打與黑道的關係。吳怡農則喊話黨中央處理前國策顧問黃承國相關爭議。對此，前立委郭正亮指，中山區有很多里長是跟黃很熟的，若吳跟黃的關係沒處理好，恐會引起里長們的反彈。

吳怡農3日在臉書發文，喊話民進黨黨中央，在黃承國相關爭議上，須嚴肅面對社會的質疑，盡快提出說明，並清楚表達黨的立場。

對此，郭正亮昨（6）日在政論節目《少康戰情室》表示，他選過這區（北市第3選區）的立委，王鴻薇在北松山的組織、經營過，因此在這部分她是很強的，且她才剛選過。而對於吳怡農，郭正亮認為，他已經很久沒有經營這個選區，且他跟黃承國的關係是滿重要的。

郭正亮解釋，中山區有很多里長是黃承國支持的，讓主持人趙少康問道「黃的影響力真的很大？」郭則回應，中山、大同區有特別多里長是跟黃很熟的，「這跟黑道沒有關係，是人情義理那種關係」。因此郭正亮認為，若吳怡農跟黃承國的關係沒有處理好，里長們會有反彈、覺得怎麼會處理成這樣。而一旁的前立委沈富雄則直言，吳怡農已經把它處理壞了。