YouTube網紅「反骨男孩」成員孫生與「電豹女神」Wendy林宛璇認愛後，時常在各大社群平台互動秀恩愛。然而，前段時間孫生和Wendy出國旅遊，卻發文透露感情回不到過去，引發外界關注。對此Wendy於6日承認兩人正式分手。豈料，Wendy發出分手文後沒過多久，有網友聲稱看到她與一名男子一起逛街，但男方不是孫生，質疑她「已有新歡」，對此，Wendy稍早也做出回應。

日前，孫生帶女友Wendy前往新加坡旅遊。豈料，他卻無預警在IG上PO出心得文，並指出「第三段先刪掉。」而Wendy也曬出全黑貼文，首先稱讚孫生是很棒的人，帶給她很多回憶。但愛情學分似乎還有待加強，坦言「或許我們更適合當朋友。」遭外界質疑兩人分手。然而疑似分手的後段文字，曾刪除後又再次編輯加上，讓外界看了雲裡霧裡。就有人在論壇上PO出分手猜測文，號召廣大網友一同分析兩人感情狀況。

豈料，對此篇貼文，有網友在留言區曬出一張Wendy與一名男子在台中一中商圈逛街的照片，留言指出：「分了吧，剛剛在一中看到她跟一個男的在逛街，不是孫生。」對此，底下留言評論兩極，有網友笑回「太會了」，但也有人指出「說不定是好朋友一起逛街呢。」

事後，Wendy將留言截圖並張貼在限時動態上，回應：「我跟我認識四、五年的好朋友去一中場刊（勘）要開店也要被亂講話，真的是不用這麼無聊亂講話欸。」澄清了與對方是感情相當好的朋友關係，並呼籲網友不要隨意猜測。