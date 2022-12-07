今天是24節氣的「大雪」，氣象局觀測今晨最低溫在花蓮壽豐14.3度，氣象專家吳德榮表示，今、明兩天東北季風緩慢減弱，氣溫逐日微升，周五至下周一東北季風再緩慢增強，北台灣轉濕冷，以及氣象局指出，冷空氣比較強的時間預估落在下周三、下周四附近。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄寫到，今、明（7、8日）兩天東北季風緩慢減弱；北台灣有局部雨，花東有局部短暫雨的機率，中南部晴朗穩定、晨間易有霧；氣溫逐日微升。今日北台灣濕涼微冷，16至22度，中南部早晚微冷、日夜溫差大，16至30度，有心血管疾病及高齡者，要注意保暖，東部16至28度。

吳德榮說，周五至下周一（9至12日）東北季風緩慢增強；周五、六氣溫逐日微幅下降，北台灣濕涼，中南部白天舒適熱、早晚涼；周日、下周一氣溫再略降；北台灣轉濕冷，中南部白天舒適、早晚微冷。下周二（13日）東北季風略減弱，氣溫略升。降雨部分，周五至下周二5天都是北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲的天氣。

氣象局指出，周五開始的東北季風會影響比較久，周五到下周二北部低溫17、18度，而冷空氣比較強的時間預估落在下周三、下周四（14、15日）附近，但屬於後期預報，不確定性很大，還要再觀察。