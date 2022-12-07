美國總統拜登6日出席台積電鳳凰城晶圓廠的移機典禮並致詞。

美國總統拜登於當地時間6日下午抵達亞利桑那州，出席台積電鳳凰城晶圓廠的移機典禮，他在致詞時宣布「美國製造業回來了」，他說亞利桑那州廠將生產地表上最先進的半導體晶片，「可能會改變遊戲規則。」

美國總統拜登6日出席台積電鳳凰城晶圓廠的移機典禮，與台積電董事長劉德音握手。（圖／美聯社）

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、「亞利桑那共和報」（Arizona Republic）網站報導，拜登於當地時間6日下午抵達亞利桑那州，出席台積電鳳凰城晶圓廠的移機典禮，他在致詞時宣布，「美國製造業回來了，這些是地表上最先進的半導體晶片，為iPhone、筆電提供動力…它可能改變遊戲規則。」

台積電亞利桑那州廠已開始興建第二期工程，預計2026年生產3奈米製程，現階段正在興建的第一期工程預計於2024年量產4奈米製程，兩期工程總投資金額約達400億美元，是亞利桑那州史上最大規模的直接投資案，也是美國最大的外國直接投資案。

拜登說，兩期工程不只製造地表上最先進的晶片，同時也會帶動美國國內供應鏈，他表示這證明美國能在製造業引領全世界，「是誰說美國不能再在製造業引領全世界？我們證明了可以。」

他更讚嘆美國有世界級的勞工，對美國的未來感到非常樂觀，「我從未對美國的未來感到如此樂觀，我真的這樣覺得，我們正在打造一個更好的美國，我們只要繼續前進。」

拜登一共談話約17分鐘。