台北市長當選人蔣萬安現身留言，獲得大批網友按讚。（圖／截自徐巧芯臉書）

國民黨台北市議員徐巧芯日前刊出她在梵蒂岡的照片，強調自己真的有出國，她專程跑到梵蒂岡去問天主：「祢有沒有跟一個叫做陳建仁的聖騎士說，有個叫做鄭運鵬的是好人，要支持他？」獲得破3萬個讚，引爆網路熱議。不僅大批藍營政治人物現身留言，就連台北市長當選人蔣萬安也忍不住驚呼：「巧芯實踐了網路監督無國界。」

徐巧芯4日在臉書發文，刊出她在梵蒂岡景點前的照片，寫道：「一堆網友問我人到底是在羅馬還是羅東，怎麼每天還是照常上網發文。因為我的鬧鐘都設定凌晨三點，準時起床關心台灣情況。只好公布照片，我這幾天去了梵蒂岡，最主要是去問問天主，祢有沒有跟一個叫做陳建仁的聖騎士說，有個叫做鄭運鵬的是好人，要支持他？」

這篇文章發出後不到3天，便獲得超過3.1萬個讚、破2000則留言，迴響極度熱烈。蔣萬安本人現身留言：「巧芯實踐了網路監督無國界。」國民黨桃園市議員梁為超留言：「我很好奇 天主怎麼回答？」國民黨高雄市議員當選人白喬茵留言：「好煩喔，你怎麼那麼可愛！」胸腔科名醫蘇一峰留言：「巧芯議員的火力超強，飛越半個地球！」

其他網友則紛紛回應：「應該先請示天主，曾識建仁否」、「真的拜託問清楚 ，不要玷污了上主之名」、「巧芯真的好可愛」、「巧芯無所不在」、「巧芯是藍營小巨人」、「難怪民進黨那麼怕巧芯」、「利用神明、天主來欺騙民眾，這是要不得的事，尤其是知識份子，在社會有舉足輕重的地位更不該如此」。