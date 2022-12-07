國際能源總署（IEA）在最新報告指出，再生能源將在2025年取代煤炭，躍居全球最主要的電力來源。
根據IEA 6日公布的2022年再生能源報告顯示，在地緣政治緊張加劇之際，預期全球電力結構將出現重大轉變。俄烏戰爭引爆全球首場真正的能源危機，激發再生能源前所未見的動能，再生能源將在2025年初取代煤炭，成為全球最大電力來源。
IEA預測，再生能源占全球電力產出比重將在2027年增加至近40％，在此同時，煤炭、天然氣和核能發電的比重下滑。
國際能源總署（IEA）在最新報告指出，再生能源將在2025年取代煤炭，躍居全球最主要的電力來源。
根據IEA 6日公布的2022年再生能源報告顯示，在地緣政治緊張加劇之際，預期全球電力結構將出現重大轉變。俄烏戰爭引爆全球首場真正的能源危機，激發再生能源前所未見的動能，再生能源將在2025年初取代煤炭，成為全球最大電力來源。
IEA預測，再生能源占全球電力產出比重將在2027年增加至近40％，在此同時，煤炭、天然氣和核能發電的比重下滑。
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