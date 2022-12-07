香港藝人黃秋生近年來台發展，憑藉《白日青春》拿下從影以來首座金馬影帝寶座，演藝事業再攀顛峰，不過已婚的他卻被拍到近來身邊多了一名女子，還被目擊到親密互動的畫面，不免讓人好奇該女子身分及兩人關係。

根據《鏡週刊》報導，黃秋生2013年在香港成立「一點出發」演技深造工作坊，去年也在台灣開班授課，吸引圈中多位演員報名進修，日前上完表演課後，便與一行人搭車轉移陣地用餐，他當時是與一名穿著風衣的女子同行，只見兩人在車上不僅緊坐在一起，黃秋生下車時還貼心幫忙關車門，走在路上更把手搭在對方肩上，堪稱是女方的「護花使者」也不為過。

至於與該女子究竟為何關係?黃秋生方面解釋該女子是配合多年的化妝師，由於那幾天來台水土不服，加上腸胃炎身體不適，黃秋生才會不時留意對方狀況，必要時也會稍作攙扶。

黃秋生成名前就與妻子吳惠貞相識相戀，雖然女方親友多不贊成這樁婚事，但兩人仍於1992年步入禮堂，只不過婚後不久，黃秋生便以「生活習慣不同」及喜好自由為由，與妻子過著分居生活，他表示夫妻倆皆屬易怒個性，很容易為小事起衝突，不如選擇分開，反而能學會如何互相包容彼此。