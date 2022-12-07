大陸女星柳岩擁有甜美外型加上E級超兇身材的她，被封為「最性感女主播」，從主播圈轉往演藝圈多年的她，近期因演出《夢華錄》中孫三娘一角知名度提升，如今42的她仍單身未婚，過去參加節目時被問及一些尷尬的問題，她也非常誠實地回應了。

擁有好身材的柳岩有時也不吝嗇展現自己的好身材，就如同她今年現身金雞獎所穿的戰袍，黑色深V禮服，胸前弧線一覽無遺，背後挖空設計，性感指數破表，不過私下的她，個性卻是相當保守的，如今42歲仍單身未婚，難免被問及尷尬的問題，有次她在一檔節目中，被主持人問到是如何解決生理需求的，她則大方且誠實的回應，確實有這方面的需求，但就是「找點事做」，讓生理與心理都忙起來。

事實上，柳岩演藝事業並不順遂，出道前曾擔任過護理師，之後與電視台簽約擔任財經主播，期間內多次拍攝廣告及部分戲劇，但在主播圈發並不順利，2008年客串電影《畫皮》也是她首次出演的戲劇作品，之後正式進入演藝圈，出演更多電視劇及綜藝節目。

然而，當柳岩好不容易事業有些起色時，2016年卻捲入婚鬧風波，當時柳岩擔任包貝爾的伴娘，怎料包貝爾與其他五位伴郎一時興起，將柳岩丟入水中，讓她嚇得不斷尖叫，是由另一位伴娘賈玲出手才得救，事後影片曝光柳岩竟變相慘遭封殺，經歷一陣低潮期，直到近期演出網路劇《夢華錄》才再度讓她受到關注，對此，喜歡她的粉絲也給予鼓勵「希望柳岩事業能再火起來」。