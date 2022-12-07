64歲的高雄市前副市長李四川昨（6）日證實，已答應台北市長當選人蔣萬安出任台北市副市長，成為其小內閣第一件拍板的副市長人事案。消息傳出後，遭質疑蔣萬安在競選期間的「千歲團」是否又要重現江湖？不過就有臉書粉專整理了一份綠營執政官員的名單，包括剛落選的陳時中、行政院長蘇貞昌等人，而最年輕的總統蔡英文現年已66歲，讓該粉專狂酸「先叫你們老綠綠下台啦！」

蔣萬安將在本月25日上任，其小內閣名單也受到各界關注，日前他透露正在積極規劃，會以用人唯才；而首位拍板的副市長人事案，就是出身台北市政府工務基層的李四川，其過去光在台北市工務局就服務25年，還曾任新北市及高雄市的副市長等職位，此次出任台北副市長，集府黨祕書長、三都副市長資歷於一身的公務生涯紀錄，是史上第一人。

相關消息確認後引起網友討論，雖然許多人認為經驗豐富的李四川出馬，剛好可以幫助蔣萬安迅速熟悉市政流程，力挺「真的會做事，川伯讚」、「李四川是個做實事的人，副市長很有經驗」；但也有不少人質疑李四川年紀大，酸蔣萬安的「千歲競選團」又要重現，說「老藍男都要回來囉，老藍男準備起飛啦」、「找些年輕人好嗎…一直找老人。」

對此，臉書粉專「普魯士藍」就製圖整理出一系列民進黨官員，從年輕的開始排序分別為66歲的蔡英文、67歲的衛福部長薛瑞元、69歲的陳時中、71歲的民進黨立法院黨團總召柯建銘、72歲的監察院長陳菊、74歲的立法院長游錫堃、75歲的蘇貞昌及76歲的駐日代表謝長廷，直呼「先叫你們老綠綠下台啦！李四川才64歲喔～」