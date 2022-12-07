俗稱電動自行車的微型電動二輪車自11月30日起應投保強制車險，並依規定登記、領用、懸掛牌照後才能上路行駛。金管會指出，民眾可洽14家產險公司投保，其中已有6家提供更便捷的網路投保服務，且12日後提供網路投保服務的產險公司將增至7家。

微型電動二輪車新車需一次投保3年，舊車則依已使用年期不同投保至少1～2年。據金管會統計，截至12月2日，微型電動二輪車已有475輛新車已投保強制險，另有1615輛舊車投保強制險，合計2090輛完成投保，投保率僅為推估20萬餘輛的1％。

保險局副局長林志憲表示，車主可攜帶國民身分證及車輛來歷證明，洽經營強制車險業務的14家產險公司及563處分支機構、合作保經代通路投保強制車險。其中，台灣、富邦、第一、華南、國泰世紀、新安東京海上6家已提供網路投保，泰安產險亦預計12日起提供。

林志憲指出，配合交通部公路總局微電車登記掛牌到點服務，產險公會也協調產險公司派員到點提供民眾投保強制車險服務，以利民眾投保及領牌。而新法上路前已購買的車主若無來歷證明，可先至原購買經銷商或微電車相關產業公協會所屬經銷商尋求協助辦理。