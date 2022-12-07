金管會公布上市櫃公司最新海外及中國大陸投資概況，2022年前三季海外投資收益9615億元、年增434億元或4.73％，創同期新高。而對中國大陸投資收益3503億元，雖年減292億元或7.69％，仍創同期次高。

金管會統計，前三季共1285家上市櫃公司赴中國大陸以外地區投資，較去年底增加4家、占比77.22％。累計投資金額7兆6106億元，較去年底增加4580億元，主因併購取得海外子公司，海外子公司營運資金需求、參與現增等，上市櫃公司均以半導體業投資較多。

投資損益方面，上市櫃公司前三季投資收益9615億元、年增434億元或4.73％，創同期新高。其中，上市公司9234億元、年增420億元或4.77％，上櫃公司381億元、年增14億元或3.81％。

證期局副局長張子敏表示，前三季上市櫃公司海外投資收益增加，主因航運業、半導體業及其他業，因受惠長約運價保護、匯兌利益挹注，以及智慧終端產品需求增加所致。

赴中國大陸投資方面，前三季共1203家赴陸投資，較去年底減少5家，占比72.3％，累計投資金額2兆7336億元，較去年底增加2048億元或8.1％。其中，上市公司2兆4763億元，較去年底增加8.36％，上櫃公司2573億元，較去年底增加5.62％。

張子敏指出，上市櫃公司前三季對中國大陸投資金額增加，主要基於營運策略考量併購取得中國大陸子公司，或因應子公司業務拓展、建廠資金需求，因此增加對中國大陸投資規模。上市、上櫃公司分別以電腦周邊設備業、電子零組件業投資金額較大。

投資收益方面，上市櫃公司前三季在陸投資收益3503億元，雖年減292億元或7.69％，仍創同期次高。張子敏表示，主要由於塑膠工業、電腦周邊設備業、水泥業受供應鏈缺貨、市場需求下滑及原物料價格上漲影響所致。

投資收益匯回方面，上市櫃公司前三季共匯回707億元，累計匯回金額達6603億元，較年底增加707億元或11.99％。張子敏表示，主要為配合集團資金規畫策略，將盈餘、現金股利及出售股權收益匯回所致，上市櫃公司皆以電子零組件業匯回金額較大。