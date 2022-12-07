九合一選舉落幕，因辭去立委一職的國民黨蔣萬安當選台北市長，後續登場的台北市第三選區立委補選，被視為藍綠延長賽，民進黨徵召吳怡農參選，國民黨則指派王鴻薇出戰。國民黨台北市議員李柏毅從偏綠政論節目討論吳怡農熱度等跡象，認為民進黨原先對吳怡農抱以厚望，但感覺現在呈現半放生狀態。

李柏毅昨(6)日在政論節目《少康戰情室》中直言，這場補選雖辛苦，但王鴻薇會贏，因吳怡農個人被包裝的很好，但只限於包裝，卻禁不起檢討跟攻擊。李柏毅認為，吳怡農跟黑道的關係說不清楚，此外，吳怡農被受訪時又犯了三大忌，包括遲到、嗆記者，被問到一半時，不耐煩的態度都展現出來。

李柏毅直言，吳怡農身為候選人，該有的EQ都沒有，甚至還有網友建議吳怡農擺張帥臉就好，找發言人幫他發言就會勝選，李柏毅諷刺表示，(參選)立委被這樣評論，就代表他不適任。

此外，李柏毅認為，之前民進黨對吳怡農抱以厚望，但感覺現在呈現半放生狀態，因之前台中二選區補選時，民進黨鋪天蓋地的用資源打顏家，但現在偏綠政論節目討論吳怡農時，評論已不曉得該怎麼講下去。李柏毅表示，黨部感覺跟吳怡農沒有特別熟，加上黃承國黑道部份爭議，雙方說不清楚，感覺現在要讓吳怡農自己來處理。