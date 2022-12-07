台積電是科技業龍頭，是不少人心中的夢想公司，一名女網友表示，在某上市公司任職5年，明年將從研發工程助理升為副工程師，原本月薪4萬也會調升成5萬，因她不是本科系出身，有現在成就讓她開心不已，她和家人分享喜悅卻遭阿嬤潑冷水，說表姑的小孩剛進台積電一個月就有8至10萬，還說若她願意會拜託表姑幫忙，她心情瞬間跌到谷底，「難道工程師都得要進台積電嗎？」

原PO近日於論壇《Dcard》指出，在一家規模約3千人的上市公司擔任研發工程助理5年，今年幸運被經理提拔，明年1月後升職為副工程師。她表示，大學念外文系，沒有任何經驗的情況下，薪水從4萬變成5萬，再加上分紅，年薪達百萬，與原本的職務相比，提升不少。

原PO開心地和父母分享，阿嬤卻潑冷水說，「妳表姑的弟弟在台積電一個月10幾萬，妳表姑的女兒去年碩士畢業，被推薦去台積電就有8萬」，問她有沒有意願跳槽到台積電，表示會請表姑幫忙。

原PO的父母直接拒絕阿嬤，「我女兒有穩定工作不愁吃穿就好，且她不需要跟別人比較。」阿嬤依舊認為台積電待遇較優不斷地說服，讓在一旁的原PO聽了很難受，「我知道我月薪5萬和其他同業相比不算高，因為我不是本科系，也沒有碩士學位，但這些都是我自己一步步努力得來的，現在待的公司也是上市公司，難道工程師都得要進台積電才是頂尖嗎？」

原PO的心境曝光，引發網友討論，「妳的父母很好欸！沒有被阿嬤影響」、「妳爸媽還站你這邊很好了，我家肯定三打一」、「可能阿嬤只知道台積電，畢竟護國神山最有名」、「比台積電薪水高的工程師比比皆是」、「我畢業後也是被親戚狂嘴幹嘛不去台積，但我無所謂，人生是自己的不要受他人影響」。