新竹一名陶姓男子今年4月間買檳榔時，因認為許姓檳榔西施的服務態度不好，半夜竟在檳榔攤外埋伏，把洋芋片罐裝滿糞便，往她身上潑灑，狼狽不堪的許女憤而報警提告；新竹地院審理時，陶男坦承犯行，法官依犯公然侮辱罪，判處罰金5000元，可易服勞務，可上訴。

據判決書指出，陶姓男子（28歲）曾向許姓女子購買檳榔，因認其服務態度不佳，而心生不滿，於今年4月24日凌晨，騎乘機車前往許女所任職的檳榔攤，待其步出該檳榔攤之際，以盛裝於洋芋片罐子內之糞便朝許女潑灑，致許女渾身沾有糞便，狼狽不堪；許女不堪受入報警提告，警方調閱監視器循線追查陶男，新竹地檢署依妨害名譽罪嫌將其起訴。

法官審酌陶男僅因認為許女服務態度不好，竟以糞便朝她潑灑之方式公然侮辱她，其法治觀念蕩然無存，所為實值譴責，但考量其犯後坦認犯行之態度，依犯公然侮辱罪，判處罰金5000元，可易服勞務，可上訴。