台積電舉行美國亞利桑那州廠移機典禮，今天將來台訪問的英特爾執行長季辛格推文表示歡迎，並堅信全球化之下多樣性和富有韌性的布局為半導體製造營運所帶來的價值。

台積電在亞利桑那州舉行首批機台設備到廠慶祝儀式，不僅美國總統拜登親自出席慶祝典禮，台積電大客戶蘋果（Apple）執行長庫克及輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳等也到場致意。

季辛格（Pat Gelsinger）今天將來台訪問，並未出席台積電亞利桑那州廠移機典禮，他不忘推文表達祝賀之意。季辛格表示，很高興歡迎來自台積電的朋友們。

季辛格說，台積電在美國亞利桑那州舉行首批機台設備到廠慶祝儀式，並展現其對於美國製造的支持；英特爾（Intel）堅信全球化之下多樣性和富有韌性的布局為半導體製造營運所帶來的價值。

季辛格表示，亞利桑那州擁有優秀的工程人才，是一個半導體製造的理想地點；英特爾自1980年在那裏開始半導體製造以來，即致力當地生態系和人才的培育。有鑒於英特爾、台積電和其他單位對當地的持續投資，亞利桑那州的人才將在半導體產業的未來扮演重要角色。