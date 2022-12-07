在新竹市前市長林智堅、桃園市市長鄭文燦兩人台大國發所碩士論文皆因抄襲遭撤銷後，他們的指導教授國安局局長陳明通也深陷爭議，引爆政壇學歷風爆。同樣是「明通師」門下學生的民進黨立委高嘉瑜昨（6）日刊出兩人合照，強調「高嘉瑜說陳明通很快會下台」相關報導，與她受訪語意重點完全不同，陳一向關愛學生，她也從未或忘師恩，對新聞風波深感抱歉。不少綠營支持者卻不領情，湧入高臉書怒吼要她快閉嘴。

高嘉瑜昨日晚間在臉書發文表示，針對當日媒體「高嘉瑜說陳明通很快會下台」報導，新聞標題與她受訪語意重點完全不同，特此澄清說明。除對她受訪發言所造成的相關誤解與困擾進行深自檢討，更要對陳明通老師公開致歉。並再次說明，新聞標題非她原意。

高嘉瑜強調，她當日接受媒體採訪，被問及陳明通局長是否會下台時所做之分析回答，是針對整個內閣在未來可能發生改組此一情形，並非針對陳明通個人，是指內閣為回應人民期盼，可能近期就會有改組動作。陳明通是她的授業之師，一向關懷愛護學生，她對師恩沒有或忘，因此對當日新聞造成風波一事，深感抱歉。

此文湧入約400則留言，討論熱烈。除部分支持者留言打氣外，也有大批綠營支持者相當憤怒，留言痛批：「要學會知道閉嘴」、「妳可以快點閉嘴嗎？」「我不懂誰跟您下的指導棋，此時風雨欲來，一動不如一靜，多動多錯」、「真的要去練習講話」、「明明打了老師一巴掌，卻裝作很無辜的樣子」、「然後呢？裝無辜最會」、「妳這種孤鳥，小心下次把妳下架立委」。