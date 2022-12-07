終端客戶需求疲弱，長科*(6548)2022年11月合併營收為10.86億元，較上月減少8.4%，長科*預估，第4季合併營收介於30.9億元到32.5億元之間，長科*董事長黃嘉能表示，預計明年第1季是谷底，但明年第1季下滑幅度會比第3季及第4季少。

全球通膨升息重擊終端消費，半導體產業景氣反轉，由於全球封裝廠都在庫存調整，尤其是大陸下修幅度最大，致使過去處於供不應求的導線架產業也轉為供給大於需求，拖累長科*第4季營運。

長科*11月合併營收為10.86億元，較上月減少8.4%，年減11.6%，累計前11月合併營收為133.65億元，較去年同期成長15.9%。

長科*表示，依照客戶訂單情況來看，消費性電子產品市況依舊疲軟，但因庫存調整時程較早，預期去化力道可望逐漸減緩；而車用和工控產品目前需求出現轉弱的情況，但公司仍維持先前法說會所預估的第4季展望看法，預估單季合併營收約介於新台幣30.9億元到32.5億元之間，約當季減12%到16%，(中間數約14%)，基於平均匯率31.3元假設，第4季營業毛利率介於28%到30%之間，營業淨利率介於19.5%到21.5%之間。

黃嘉能表示，目前看起來庫存調整會續到明年第1季，預估明年第1季是谷底，但第1季下降幅度會比第3季、第4季少。