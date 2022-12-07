憑藉漫改電視劇《我是一個男人！》走紅的日本男星志垣太郎(本名:河村稔)，今年3月5日因心臟衰竭去世了，享壽70歲，死訊直到昨(6日)才由他的演員兒子志垣郎證實，消息一出令外界震驚不已。

兒子志垣郎在個人Twitter寫道：「爸爸3月5日在佐賀縣時突然身體不適，導致心臟衰竭就此離開了我們」，隨後難過解釋，死訊晚9個多月公布的原因，「爸爸的精神狀況一直很好，卻突然發生這樣的事，我和媽媽無法接受噩耗，才以這樣的方式告訴大家」。

志垣匠還說：「我的爸爸是一個開朗、有活力的人，總是非常積極看待萬物。我跟媽媽都很愛他，爸爸也把我們擺在內心很重要的地位」，他也對與志垣太郎有過合作及他的粉絲表達感激之意，隨後在信件末留下他和媽媽白坂紀子的署名。

志垣太郎是在1969年開始活躍在演藝圈，1971年他與森田健作主演《我是一個男人！》，創下當時日間劇史上最高收視紀錄而走紅，後來還因戲與白坂紀子結為夫妻，獨生子志垣郎同爸媽腳步走上星路，等於一家三口均是演員，此外，志垣太郎也活躍在綜藝節目和配音圈，尤其在動畫《凡爾賽玫瑰》男主角安德烈的配音更堪稱經典，因此當死訊曝光後，可以在推特看到不少粉絲PO出他生前配音片段悼念。