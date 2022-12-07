56歲「凍齡美魔女」胡文英是黑澀會美眉甜兒的媽媽，在節目分享被小26歲的韓系鮮肉追求而聲名大噪，平時不吝嗇在社群網站分享辣照，引起大批網友熱議，昨(6日)分享去爬百岳的照片，只見她攻頂後直接撩起外套，大方露出傲人酥胸拍照，讓所有人眼睛大吃冰淇淋。

胡文英在臉書曬出日前登山攻頂的照片，只見當天天氣極佳，藍天白雲搭配環山群繞的美景盡入眼簾，開心寫下：「愛上山，我的第二個小百岳」，也不忘與這片引人入勝的風景合影，沒想到她竟直接將外套反摺，露出半截傲人酥胸，精實腹肌及纖細水蛇腰更是一覽無遺，嬌羞表示：「其中有一張照片蝴蝶飛到我的胸前，當時我完全沒感覺到」，引發外界無限遐想。

眼見一系列養眼照，網友紛紛留言：「好辣，這不按讚會心肌梗塞」、「人比起景觀更加是美」、「可以這麼瘦然後又這麼有料的嗎」、「北半球的美女擁有南半球之風光」、「如果穿這樣在我面前，我一定不知所措」、「果然是全台最強美魔女」、「18姑娘一朵花」、「有多少山友流鼻血」、「為什麼要穿衣服？ 不符合期待呀」、「我怎麼看到膚色的兩顆百岳」。

胡文英因為常在社群網站分享辣照，時常遭到酸民留言謾罵，對此她倒是樂觀看待：「我已經練就無感了，OK」，心情似乎早就不受外界流言蜚語影響。