2017年內地女星李一桐出演《射鵰英雄傳》，擔綱女主角黃蓉而一炮而紅，她也獲封為「最美黃蓉」。顏值出眾與擁有堅強的演技實力的她，近日再度「金牌監製」于正的稱讚，于正更自爆為了她而打破自己多年的原則，可見李一桐在于正的心中地位非常高。

于正在微博貼文透露近日觀看小說《觀鶴筆記》，在看的過程中他不禁聯想到了李一桐，有感而發道：「你的演技，你的獨特，世上獨一無二，可以配得上一切好的劇本，就像我倆昨晚聊的一樣，莫愁前路無知己，天下誰人不識君？翻篇了，新的一天開始了！愛你，麼麼噠！」

眼見于正公開激讚李一桐，有網友好奇道：「于老師可是一直看好李一桐的？」而他就親自上線回覆：「當然，我見第一次就放棄原則，讓一個從來沒拍過戲的小女孩做女一號，這得有多愛，懂吧？」

事實上，于正所說的原則就是一個新人必須按部就班從配角演起，經過磨練後才能決定是否能夠擔綱主角，比如宋威龍﹑許凱﹑吳謹言等演員都是這樣一路走來的。不過，李一桐卻特別幸運，在2015年一次試鏡中被于正相中，作為新人的她就獲得《半妖傾城》女主角演出機會，對於于正來說絕對是破例。