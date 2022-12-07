原被認為是16強勢均力敵的組合，最終卻是葡萄牙以6比1痛宰瑞士的結果，也代表本屆世界盃8強也正式出爐，其中一共有5支歐洲球隊、2支來自南美洲的隊伍及非洲代表摩洛哥，最可惜的是3支打進16強的亞洲球隊，在淘汰賽首戰就已全軍覆沒。

歐洲球隊因為會內賽資格較多，共有超過半數的隊伍闖進8強，但比較讓人意外的是，落到E組第2的西班牙碰上相對好應付的摩洛哥，卻讓對手鏖戰到PK賽而難堪落敗，最終由法國、英格蘭、荷蘭、克羅埃西亞及葡萄牙5支歐洲勁旅闖進8強，其中因為籤表同屬上半區的關係，2支被認為具有冠軍相的法國及英格蘭，將提前在8強廝殺對決。

分佔世界盃南美洲區資格賽1、2名的阿根廷及巴西，沒有遭遇翻船來到8強階段，追求隊史第6座大力神盃的巴西，將迎接上屆亞軍克羅埃西亞的挑戰，而阿根廷則是碰頭上屆沒有會內賽可打、今年捲土重來的荷蘭大軍，若皆順利闖過，2支南美強權將在4強捉對廝殺。

Down to the final eight ⚔️ pic.twitter.com/gnmT4yl6q9 — B/R Football (@brfootball) December 6, 2022

寫下世足首次有3支亞洲隊伍進入淘汰賽的紀錄，被寄予厚望的澳洲、日本及韓國卻接連落馬，不過非洲代表摩洛哥卻憑著十足幹勁，將奪冠熱門西班牙給淘汰出局，也是摩洛哥隊史首次能打進世界盃8強，將碰上睽違16年再闖8強的葡萄牙。