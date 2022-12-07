小編今（7）日精選5件不可不知的國內外財經大事。台積電6日在美國亞利桑那州鳳凰城新廠舉行首批機台設備到廠（first tool-in）典禮，美國總統拜登親自出席並發表演說。另台積電也宣布開始興建第二期工程，預計於2026年開始生產3奈米製程技術，兩期投資總額高達400億美元，約1.22兆台幣，為亞利桑那州史上最大規模的直接投資案，也是美國最大的外國直接投資案。

台積電5、4、3奈米製程全都到美國投資設廠，但問題也浮上檯面。據外媒消息指出，台積電致函美國商務部，說明在亞利桑那州鳳凰城建立晶圓廠，已面臨各種建設成本高昂和計畫不確定性，若在台灣建設同樣的先進邏輯製程12吋晶圓廠，資本密集程度反而較低，亦即說明在美國設立晶圓廠會遇到的第一個問題就是「相對較高的建設及營運成本」，至於人才密集度不足及短缺問題，則會是美國晶圓廠營運後面對的另一個重要挑戰。

【1】外媒爆料... 台積向美求救：建廠成本高、缺人

美國白宮已確認美國總統拜登將出席台積電亞利桑那州12吋晶圓廠Fab 21的首批機台設備到廠（First tool-in）典禮，據外電報導，台積電近期曾為設廠相關事宜致函華府，針對半導體產業的美國製造遭遇難題，包括晶圓廠建設成本高昂及人力短缺等問題。

【2】瑞銀預見四榮景 台股明年衝萬九

台股今年以來飽受四大不利因素摧殘，加權指數由歷史高點的「萬八」大關一路退守，展望明年台股，瑞銀證券台股策略分析師陳玟瑾認為，干擾變數可望塵埃落定，且在實質利率相對低、外資回頭加持下，台股評價將獲支撐，指數高點預期16,700點，樂觀情境上看18,960點，刷新紀錄。

【3】泰山詹仁道：持股已賣給龍邦

泰山經營權競爭激烈，泰山總裁暨名譽董事長詹仁道6日首度鬆口，他表示，持股已賣給龍邦。證實家族持股確定分裂，隨公司派與市場派一消一長，龍邦拿下泰山幾乎已成定局。

【4】外媒：Fed明年基準利率升破5％

《華爾街日報》報導，聯準會（Fed）下周舉行今年最後一次例會時料將放緩升息步調，預計只升2碼，但考量薪資面通膨壓力居高不下，會後發布最新利率預測將顯示明年基準利率升破5％，代表終端利率將高於市場預期。

【5】寶鋼1月盤價看漲 鋼市露曙光

近來受到中國大陸北京、上海等地防疫鬆綁、大陸熱軋流通行情每公噸重回人民幣4,000元、澳洲鐵礦砂每公噸報價逼近110美元大關，創近四個月來新高等因素激勵，市場預期大陸寶鋼即將開出的明年1月盤價看漲，讓低迷鋼市露出曙光。對此，中鋼董事長翁朝棟認為，鋼市明年第一季平穩，第二季可望拐點向上迎旺季。