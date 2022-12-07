台積電亞利桑那州廠歡慶首批機台移機典禮，邁向新里程碑。台積電計劃將南科5奈米廠複製到美國，供應鏈赴美態度不同調；無塵室及廠務業者漢唐等相對積極，已陸續跟進前往美國投資，但美國的高成本也讓部分廠商卻步，態度觀望。

無塵室及廠務業者自稱是「逐水草而居」，客戶擴點到哪，就跟著到哪。隨著台積電前進亞利桑那州設廠，台積電相關工程供應鏈夥伴漢唐、帆宣及和淞已紛紛跟進前往美國。

其中，漢唐自民國83年承接台積電新建3廠機電系統整合工程起，就展開雙方多年合作關係。漢唐承攬了台積電竹科、中科、南科及南京廠多項工程，並於108年及109年連續兩年獲得台積電優良供應商獎。

隨著台積電擴大布局至美國亞利桑那州，漢唐也到美國成立子公司UNITED INTEGRATED SERVICES（USA），投入無塵室建造業務。

帆宣先前在美國已有團隊，設有Marketech International Corporation USA，從事工程專業承包及相關維修服務。因應台積電亞利桑那州建廠龐大需求，帆宣美國團隊人數擴增至超過百人規模，較先前數倍成長。

和淞109年曾獲得台積電優良供應商獎，資本額僅新台幣6億元，年營收不到百億元規模，但和淞依然勇於前進美國，於110年3月成立美國子公司Propersys Corporation，從事系統整合及銷售業務。

台積電亞利桑那州廠動工至今已超過18個月，廠房已經部分完工，首波跟隨台積電前進美國的漢唐、帆宣及和淞，都已大啖台積電建廠商機。漢唐今年前3季美國市場營收暴增至新台幣62.98億元，為去年同期1388萬元的453倍，美國市場的營收占比由0.076%大幅提升至21%。

帆宣美國子公司Marketech International Corporation USA依台積電美國廠施工進度，今年前3季貢獻獲利約2.5億元，為去年整年度340萬元的73倍。

和淞在廠務系統工程收入增加帶動下，今年9月營收突破10億元大關，達12.43億元；累計今年前10月營收82.44億元，年增34.32%。據和淞大股東國化的財報資料顯示，和淞今年前3季稅後淨利5.97億元，獲利已逼近1個資本額。

由於台積電對供應商資訊機密保護要求嚴格，漢唐等已在美國為台積電興建亞利桑那州廠的業者，對於建廠相關事宜皆保持低調態度。

台積電供應鏈包括長春集團、李長榮化工、關東鑫林等化工廠，也都配合赴美國設廠；環球晶德州12吋新矽晶圓廠也在12月初動工，瞄準美國半導體製造廠不斷成長所帶動的矽晶圓需求商機。

半導體檢測業者閎康對於前進美國設立據點則相對保守，目前還在評估階段；反觀在日本布局動作則相對積極，已在名古屋設立據點，並計劃擴大在日本投資，擬在熊本設立據點。除了考量成本高之外，人才難尋也是影響閎康赴美投資意願的一大關鍵。

台積電其他供應商也因成本考量，對於美國設廠仍抱持觀望態度。台積電亞利桑那州廠未來能否如台灣廠區獲得供應鏈緊密配合和支持，產生上下游的群聚效應，備受矚目。