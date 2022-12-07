我國第一位畢業於西點軍校的女軍官洪婉婷中校，日前傳出申請退伍獲准，由於她已在國軍服務15年，達到法定退伍年資，但卻未達到滿20年就可申請終身俸的年限，這時突然提出退伍，讓軍方高層相當錯愕。

洪婉婷在2003年就讀陸軍官校一年級時，在百名競爭者當中脫潁而出，獲選保送美西點軍校就讀，成為陸軍官校創校80年來第一位保送的女軍官，更是亞洲首位自西點軍校畢業的女軍官。

胡婉婷申請退伍之後，目前國軍軍官中將只剩一位西點校畢業生，就是目前服務於四三砲指部的胡家琪少尉。

國軍過去送往西點軍校就讀的軍官為數不少，但近年來紛紛申請退伍，包括在2019年就申退的江奇峰少校(砲兵)、連于仁少校(裝甲兵)。連于仁與江奇峰是中正預校92、93年班第一名畢業的學生，分別畢業在2009、2010自西點軍校畢業。另外還包括李武陵與吳致庭兩位也都提早申請退伍。

其中連于仁就讀西點軍校機械系航太組期間，還曾被學校推薦，獲得美國航太科技周刊(AVIATION WEEK)2009年主辦的「明日領袖（Tomorrow’s Leader Award）」桂冠，成為獲得此殊榮的首位台灣軍人。

據了解，洪婉婷進連來都在國防部政務辦公室，負責與國外軍方單位聯繫與接待，表現相當優異沉穩，因此他要申請退伍，讓不少長官跌破眼鏡，即使不少長官慰留，但她還是堅決走人。

弔詭的是，國軍自西點軍校畢業的軍官，目前尚未有人服役滿20年，達到領取終身俸的年資，清一色提早申請退伍，箇中原因頗讓人玩味。