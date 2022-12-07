發生性行為務必要保護好自己，一名女網友分享，某天和男友愛愛到一半，保險套突然消失不見，找遍了床上與地板都沒看到，而她也不覺得陰道有異物感，直到隔天下午才突然覺得怪怪的，結果一看竟發現，下體排出了消失的保險套，讓她和男友當場傻眼，也引起網友討論。

一名女網友昨在Dcard上發文分享，某天和男友激戰到一半，男友突然驚恐的說「套套不見了！」但兩人找了很久都沒找到，因此就再開了一個保險套繼續運動，事後原PO與男友也沒有多想，洗澡完以後就直接睡覺了。

女網友表示，隔天下午她準備要出門的時候，突然覺得下體怪怪的，有種生理期來要排出血塊的感覺，她感覺不太對勁，檢查以後發現竟是「昨天消失的保險套！」這樣的結果讓她與男友當場傻眼，只能立刻去藥局買事後藥來吃。但最令她不解的是，為什麼套套掉了、卡在陰道裡面，她卻完全沒有感覺呢？

貼文引起網友討論，不少人笑虧說，會不會是因為原PO男友太小了，又或者是買到尺寸不合的保險套。不過，也有過來人坦言，保險套戴反或是愛愛過程太激烈，也可能導致保險套意外掉落。

而婦產科醫師李偉浩也曾在節目《醫師好辣》上分享過類似案例，並提醒民眾發生這樣的狀況以後，不要太過驚慌，如果發現保險套掉在體內，且有感覺在哪裡的話，可以請伴侶將雙手洗淨後幫忙取出；倘若找不到在哪，建議立刻尋求醫師協助，否則保險套長期卡在裡面可能導致感染。