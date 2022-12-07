大陸擁有600萬粉絲追縱的22歲網紅「五道口宏楠」（段宏楠），在2020年因去池塘釣魚，甩竿時誤觸高壓電，當場「身體被燙直」慘死，讓家屬及粉絲難以接受，如今她的母親淚揭事發過程，更向電力公司提告求償121萬元人民幣（約新台幣530萬）。

根據大陸媒體《華商報》報導，段宏楠母親接受訪問還原事發過程，她從兒子朋友口中轉述，當時兒子甩竿時誤觸高壓線路，現場目測高壓線路約5、6公尺高，釣竿加線有5.7公尺長，隨後，她表示兒子的死訊是在網路上流傳後，他們才知道的「結果我們最後一眼，是在殯儀館冰櫃裡看的我兒子，當時人都懵了」讓她相當痛心。

對此，她也向律師諮詢後確認魚塘不得設置高壓電線路，且「魚塘都得保證當事人的安全」，讓她更氣憤的是，魚塘老闆至今不願提供監視器畫面，以及對魚塘設置高壓電的時間點做任何解釋，憤而向法院提告吉林省長春供電公司，訴請法院被告應給予死亡賠償金71萬2920元、喪葬費3萬8309元、喪葬事宜支出費1萬元以及精神撫慰金20萬元，合計共求償人民幣121萬元（約新台幣530萬）。

事實上，在段宏楠發生意外時他的女友劉倩楠也在現場，事後也開直播淚崩訴說事發過程，更自爆自己疑似懷孕男方是「為救我而死」，但沒多久被段宏楠母親控訴她交往時常劈腿，還不斷向段宏楠要錢，相當有心機，之後連段宏楠的葬禮也不願讓劉倩楠參加，雙方也因此撕破臉。