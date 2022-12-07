TVBS今年5月爆出主播宮鬥案，傳有3位女主播聯手對另1名女主播霸凌，但電視台否認，昨(6日)前張姓主播因故遭解雇，向新聞台提出返還工作權訴訟，意外洩露月薪66125元的真相。對此，資深媒體人「莎莉夫人」在臉書回憶曾看過明星主播很敢要，開價月薪50萬，老闆一開始答應，但只簽一年約，若表現不如預期不是得降薪，就是連降薪都沒用，「老闆也不願花錢再供養她了」。

莎莉夫人今稍早分享看到主播宮鬥案後續訴訟新聞的感想，表示該位女主播資歷至少有10年，月薪曝光讓一般人很意外，但對她來說並不是什麼大事，過去在她就職過的新聞台，有不少主播號稱年薪破千萬甚至百萬，但都是「號稱」，「其中有一位是自己跟影劇記者放話，宣稱被挖角年薪八百萬，實際上，她的年薪只有新台幣四百五十萬元」。

莎莉夫人發文。（圖／翻攝自莎莉夫人的工作生活札記臉書）

就莎莉夫人所知，過去編制內的主播月薪平均約從台幣5萬到15萬左右，很少有破月薪20萬的，但有些明星主播很敢要，曾提出月薪2、30萬，甚至是近50萬的數字，主播敢開口，老闆通常也會在考量後答應，但前提必須是收視率保證，且一年簽一次約，不時得有開檢討大會的壓力，如果隔年成績不如預期，一是該主播主動提降薪，二是就算降薪，老闆考量認為沒必要，便不再續約。

莎莉夫人說，就她觀察多年，通常不再續約的狀況居多，而電視台收入其實不如過去全盛時期風光，老闆很難聘請年薪千萬的主播來工作，真正拿最多錢的不是主播，而是談話節目的「明星主持人」，「他們拿高薪是因為他們就是新聞談話節目的收視保證，簡單說，他們已經等於這個新聞談話節目，一提到新聞節目名稱你就會想到這個主持人；當主持人休長假、別人代班主持的時候，收視率會明顯下降。」