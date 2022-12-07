總統蔡英文在總統府舉辦詩人吳晟紀錄片放映會。（圖／取自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

總統蔡英文日前在總統府接待台北農產運銷前總經理吳音寧之父、本土詩人吳晟，不僅尊稱對方為「老師」，並為其舉辦紀錄片放映會，也特別致謝，稱他多年來用「詩人不老，鬥志不滅」的精神，持續關心、守護著台灣。此文引發熱烈討論，不少網友諷刺蔡英文的「尊師重道」精神，與近期黨內同志碩博士論文屢因抄襲遭撤銷學位，形成莫大諷刺。

蔡英文3日在臉書發文，刊出在總統府接待吳晟的照片表示，「吳晟老師」是台灣重要的鄉土詩人，他們在總統府安排《他還年輕》紀錄片放映會，讓更多人看到吳充滿生命力的作品，以及他對台灣這塊土地的愛和關心。

蔡英文強調，她要謝謝吳晟老師，多年以來，用「詩人不老，鬥志不滅」的精神，持續關心、守護著台灣。她也推薦大家觀賞這部紀錄片，一起來感受吳「始於文學，終於土地」的真切熱情。

此文湧入約3400則留言，討論熱烈。除部分網友表達支持外，卻也湧入許多抨擊聲浪：「謝謝讓我認識真實的『尊師重盜』」「妳的尊師重道，與黨內假碩博士狂爆形成莫大諷刺」、「唉！不要再查了，再查下去都變高中生了」「本土化的民進黨，就是論文抄襲的近親繁殖」、「1.5個博士也可以拍個散文紀錄片」、「雖然鄉土走詩人很重要，然而最底層的平民百姓更重要」。