日本男星香川照之在日劇《半澤直樹》中，以超狂大反派「大和田」一角暴紅，獲得諸多戲劇、綜藝的邀約。豈料，事業正值高峰的他，在8月份被爆出騷擾女公關，並且他還曾施暴另一名女子，令大眾相當震怒。然而，犯下諸多錯事的他，沉寂4個月就準備復出，重拾起歌舞伎的老本行，在東京銀座演出歌舞伎「十二月大歌舞伎」，超快復出的舉動，讓不少網友們直呼「毫無反省的誠意。」

據了解，香川照之曾前往某間酒店，對其中一名招待的女公關騷擾，強行將手伸進女方的衣服裡，拖掉內衣，搓揉女公關的胸部。讓她事後因此罹患「創傷後壓力症候群」（PTSD）。此外，更有日媒爆料指出，在當天他還對另一名女子施暴，甚至還抓著女方的頭髮笑著拍照。消息曝光後，香川照之雖然有發出道歉聲明，也親自在主持的節目中鞠躬謝罪，但仍熄滅不了網友的怒火，在網路上掀起熱議。

然而，遭各項代言切割的香川照之卻未被擊倒，據《日刊Digtal》報導指出，他在娛樂圈擁有廣大人脈，與韓國知名導演奉俊昊交情匪淺，曾預計進軍韓國發展，並且酬勞還有望三級跳，從一部日劇的酬勞約200萬日圓（約新台幣44萬元），提升至600萬～1000萬日圓（約新台幣130萬～220萬元），債務問題有望在三年內解決。

不過，香川照之沉寂4個月後，並未在韓國尋找出路，而是火速在東京銀座演出歌舞伎試水溫。對此，讓不少網友批其「毫無反省的誠意」。然而，也有網友指出「如果他已經做好被批評的準備，那我相信他有資格再試一次」、「舞台不像電視，想看的人才會去買票入場，所以他回歸舞台的舉動是可被認同的。」