Pure Storage公布2023年亞太區儲存趨勢，盼助企業與組織快速掌握提升競爭力的關鍵，注入綠色永續新動能。2023年，各大企業將把重點從資料復原轉向追求效能，由於通貨膨脹和經濟衰退風險上升等外部環境影響下，增加彈性、降低總成本和資源最佳化更成為企業營運議程上為重視的議題，此對亞太地區儲存技術和價值鏈帶來的影響可歸納六點如下。

趨勢一：2023將是快閃儲存密度之年（Density for flash storage）。隨著快閃儲存技術的進步，如QLC（四層單元）和DirectFlash，正降低快閃記憶體的成本並提高其密度，使得許多企業開始採用快閃記憶體取代原本既有的傳統硬碟儲存。當對環境永續發展的審查制度越來越嚴格，企業也會陸續捨棄傳統硬碟，改從快閃儲存技術上節省能源和空間。在2023年，Pure Storage預期快閃儲存技術的密度將出現飛躍式的發展，使其更適用於 Tier 2 甚至 Tier 3工作負載。

趨勢二：隨處服務經濟（Anywhere Service Economy）將愈趨蓬勃。受到企業內部的文化轉變所影響，特別是那些依賴外部投資者的企業，對於IT的投資將加速轉向靈活消費模式，例如訂閱制或按企業成長需求付費。投資機構和董事們將越來越看好未持有大量資本資產的公司，因為這些企業具備財務上的靈活性，能讓其投資於更具戰略意義的業務領域，也將導致隨處服務經濟在2023年進一步擴張。

趨勢三：製造流程將被重新設計，以減輕供應鏈斷鏈所造成的危害。由於地緣政治局勢緊張而導致供應鏈問題持續存在，企業將不得不重新考慮其軟體開發/產品工程週期是否需要調整。這將促使組織考慮採用更加模組化的方法，使其能重複使用和重新利用標準組件。此法能在供應鏈斷鏈的情況下提供更大的靈活性以完成專案的推動，同時避免軟體開發生命週期中的重複性工作。企業可藉由重新調整軟體開發和產品工程流程以納入零件可重用性，有效減輕供應鏈風險並增強其彈性。

趨勢四：ESG問責制將從董事會深入到組織中。對於大多數企業而言，ESG的重要性將持續提升，然而關注重點將重新聚焦於問責制度和實際行動。各國政府正在制定政策和稅收法規以限制碳排放，企業也需要遵守新的標準。越來越多的投資者、合作夥伴和消費者會根據ESG的實踐和績效決定是否信任企業。隨著利益關係人要求ESG誠信，企業和組織將持續在ESG戰略和報告推動上持續受到轉型壓力。同時，ESG社會責任和公司治理關注度亦持續提高，不僅是為了滿足法規，也是為了滿足客戶、合作夥伴和員工的期望。

趨勢五：資料安全將轉向快速復原功能。資安威脅已超出勒索軟體的範疇，儘管受害者向攻擊者支付了贖金，仍不見得能成功取回資料並復原。2023年駭客將改變策略，從僅僅鎖定資料以勒索贖金，轉變為直接竊取，依靠網路安全保險政策作為最後手段的安全網已無法提供充足的資料保護。企業將傾向於採取「更安全的資料」方法，以及統一的快速文件與物件儲存平台，作為抵禦勒索軟體或企業內部不肖人員的最後一道防線，為企業提供快速復原。

趨勢六：容器採用奈米服務的話題性將在2023年提升。隨著容器和微服務的採用率不斷提高，2023 年奈米服務的話題性將隨之提升，奈米服務是為單一功能應用程式而設計，運行起來甚至比微服務更簡單。例如，新聞網站可使用奈米服務來發布頭條新聞或取得天氣資料。