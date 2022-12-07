民進黨在九合一選舉大敗後，深陷黑道治國醜聞，代表國民黨參加台北市第3選區立委補選的王鴻薇也猛攻此點，卻接到恐嚇電話，被嗆聲「你如果一直弄黑道的話，我們有可能會開槍喔」，讓她緊急前往警局報案，相關錄音檔也已在臉書公布。

王鴻薇今（7）日在臉書表示，昨日下午3時許，辦公室接到恐嚇電話，對方直言「你會被人家開槍啦，我不騙你啦…我不騙你啦！齁你如果一直弄黑道的話，我們有可能會開槍喔」，助理聽完後詢問是哪邊來電，對方直接將電話掛斷。

「第一時間已通知警方，當天晚上我隨即前往三張犁派出所報案」。王鴻薇透露，助理第一時間就把狀況通知警方，她昨晚也親赴警局報案，並申請警方隨扈保障人身安全，「希望警方盡早抓到恐嚇者。我絕對不會屈服， 也不會縱容這種恐嚇威脅的行為」。

王鴻薇說，自參選以來，她的信念就是「勇敢不沈默」，支持者們不用擔心，自己一定不會被這些恐嚇威脅給打到。