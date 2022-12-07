一名人妻分享，婆婆先前就預告不會替她帶小孩，她懷孕期間婆婆也都不聞不問，直到婆婆得知她產下的為男寶寶，立刻態度積極前來探視，還邀約她回婆家坐月子，但她不領情，僅每月帶孩子回去探視一次，讓大批網友看了相當痛快。

這名人妻在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿，提及數年前懷孕的回憶，婆婆在她尚未懷孕時就說，「不要給我帶小孩，我帶不動」，待她懷孕後，婆婆持續追問孩子的性別，但她認為性別非重點，只求孩子健康，沒特別詢問醫生，同時也提前訂好月子中心，不願產後麻煩娘家或是待在婆家。

人妻說，待她順利產下男寶寶，婆婆透過丈夫得知為男嬰，立刻一改先前不聞不問的態度驅車北上探望，企圖不讓她去預定好的月子中心，要她南下回婆家坐月子，遭拒後仍頻頻委託親戚向她探月子中心的費用，甚至她帶兒子回婆家時，婆婆會洗腦兒子，「叫爸爸搬回阿嬤家好不好？」讓她相當無語，索性改成每月只回婆家1次，並在文末直呼，「不是都帶不動嗎？別碰最好，省得聽她抱怨。」

文章曝光後，不少網友留言回應，「女人要有錢，娘家要有底氣，這樣通常婆婆就不敢亂撒氣」、「你太棒啦」、「孩子不用一個月看一次啊！一年一次就好」；也有網友發問，「我覺得有點怪，如果當初婆婆說要幫你帶，你的態度會不一樣？所以重點是婆婆不幫你帶？！」，對此則有熱心網友分享，「通常會重男輕女的長輩，對小孩的媽都不會太好」、「我一男一女，婆婆態度都很差～但對小孩很好，因為就媳婦是外人這樣」。