王鴻薇昨天晚上8時37分，前往三張犁派出所報案。（摘自王鴻薇臉書）

國民黨台北市第3選區立委補選參選人王鴻薇近日不斷質疑，對手民進黨參選人吳怡農背後有黑道勢力，不料她的辦公室助理昨晚竟接到恐嚇電話，稱「再說黑道就要開槍」，十分囂張。王鴻薇表示，目前已報警處理，希望警方盡早抓到恐嚇者。

王鴻薇發文指出，昨天下午3時許，她的辦公室助理接到恐嚇電話，電話中傳來「不然你會被人家開槍啦，我不騙你啦，我不騙你啦！你如果一直弄黑道的話，我們有可能會開槍喔」等語，助理進一步詢問身分後，對方就掛掉電話。

王鴻薇助理當下立即通報台北市警方，王鴻薇則在昨天晚上8時37分，前往三張犁派出所報案。

王鴻薇說，為了以防萬一，競選團隊也申請警方隨扈保障人身安全，希望警方盡早抓到恐嚇者。

王鴻薇強調，自己絕對不會屈服， 也不會縱容這種恐嚇威脅的行為；參選以來，她一直的信念就是「勇敢不沈默」，請大家一定放心，「這些恐嚇威脅並沒有影響到鴻薇」。