智邦(2345)11月營收雙增，為歷史第四高，累計前11月營收也創下歷年同期新高，智邦在400G交換器站穩優勢先發位置，隨著400G占比營收穩定成長，將有利維繫智邦長線營運動能。

智邦11月營收68.17億元，月成長3.1%、年成長27.3%，為歷史第四高。累計前11月營收為684.35億元，年成長29.4%，為歷年同期新高。

智邦隨著400G交換器穩定出貨後，加上原物料緊缺舒緩，毛利率可望逐季轉佳，智邦預估2023年400G交換器營收占比將成長到15%。數據顯示，以超大型資料中心層級為例，每10萬台伺服器、搭配1萬台高階網路交換器、以及100萬組光纖通訊收模組，2022年起國內外大型數據中心已開始嘗試400G技術。可預見的是，400G網路交換器與光通訊技術的商用在5年內應該可以看到，為因應大型資料中心(Hyper Scale Datacenter)迎來之高速運算需求，骨幹、分支網路傳輸速率提升勢在必行，智邦勢必為400G趨勢的主要受益者。

智邦長期與歐、美、日、韓以以及大陸等各區域電信營運商、系統業者，維繫良好客戶關係，在100G、400G交換器取得領先的關鍵在於供應鏈關係良好以及供貨的穩定性，基於5G長期趨勢與資料中心建置，均有利於智邦營運動能成長。