隨著全世界疫情趨緩，各國邊境逐漸解封，出國旅行人潮日漸攀升，兩年前嫁給泰國老公的藝人亞美將（鄧莉穎），日前分享丈夫在泰國搭計程車被丟包的經驗，友人聽聞後無奈表示：「泰國司機對泰國人都這樣了，那對觀光客該怎麼辦啊」，藉此提醒前往該地的旅客要特別留意。

亞美將表示一般觀光客入境泰國時，都會預定「包車」，但有些旅客覺得包車費用過高會選擇其它方式，像若在蘇汪納蓬機場搭計程車，入境拿好行李後，就是下樓抽號碼牌，等燈號顯示與號碼牌相同的車道再上車即可，而號碼牌不需要給司機，而是留給乘客保管，以維護自身權益，像是若被司機半路丟包或有惡意行為，便能憑這張號碼牌投訴對方。

亞美將透露老公先前在機場搭計程車，一上車先是就被司機抽走號碼，對方得知他要去的目的地後，便以距離太近為由拒載，接著表示要把老公送回出境口，要求再抽一次號碼牌等車，即便老公不斷跟司機商量，但對方態度依舊強硬，隨後就被載回機場出境樓層，好在立刻攔到一台計程車也順利上車，而在路上聊到被丟包一事，該名司機表示：「國門開放以來很多司機已經不管規矩，每位司機都想載觀光客到偏遠地區的目的地，因為可以喊高一點的價錢。」

亞美將提醒若在泰國遇到類似狀況，絕對要保持冷靜求自保，儘量不要跟司機發生爭執，建議入境泰國後直接上樓，看到哪台計程車有乘客下車，直接詢問司機比較快，但目前遇到也只自認倒楣，之後將此事與常去泰國旅行的友人分享，對方不免感嘆：「泰國司機對泰國人都這樣了，那對觀光客該怎麼辦啊？」