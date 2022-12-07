內政部警政署今（7）日上午10時30分將召開「修法嚴懲聚眾鬥毆，淨化社會治安環境」記者會，由署長黃明昭主持，並將對個案「掃黑行動不打烊，警方檢肅以蘆洲林姓角頭為首黑幫涉犯刑法恐嚇、街頭聚眾滋事等案」進行說明。

街頭聚眾鬥毆、滋事等暴力事件，危及公共秩序與國人安全，嚴重影響民眾對治安觀感，刑法第149條、第150條修正通過迄今，警政署統計修法後109年平均每月移送160件、110年平均每月移送140件，今年已降至每月平均移送115件，顯見修法策略及警察有效的壓制和處理，已有相當之成效，具體展現政府維護社會治安決心。

刑事局偵四大隊偵破以林姓男子為首等7人黑幫涉犯刑法恐嚇、街頭聚眾滋事等案，經專案小處蒐證完備，日前見機成熟，持搜索票、拘票兵分多路，在新北市蘆洲區等處，將治平檢肅對象林男暨6名組織成員緝捕歸案，現場查扣道具槍、手銬、腳鐐、電擊棒、各類型棍棒40支及被害人借據、本票及手機等不法贓證物，全案依涉犯刑法恐嚇、妨害自由及違反組織犯罪防制條例等罪移送臺灣新北地方檢察署偵辦。