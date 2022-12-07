在聯準會升息和經濟衰退的擔憂籠罩下，周二美股再度大跌，標普500指數連續第四天收黑，且在過去八個交易日就跌了七天。以科技股為主的那斯達克指數連跌第3天，和晶片股雲集的費城半導體指數跌幅都在2%以上。台積電和聯電ADR均跌逾2.5%。

在幾位金融業巨頭陸續對未來的不確定性發表評論後，經濟增長前景黯淡成為了市場焦點。投資人普遍預期聯準會下周開會時，將放緩升息步伐至50個基點，但也擔心縮小收緊力道恐不足以阻止經濟在2023年陷入衰退。

往往受經濟衰退衝擊較大的媒體股與銀行股表現尤其疲弱。派拉蒙全球（Paramount Global）股價重挫近7%，其執行長警告第四季廣告收入下滑。摩根士丹利傳將跟進近來金融業的裁員潮，擬裁員2%，股價應聲下挫2.56%。蘋果、輝達（Nvidia）、亞馬遜等成長型科技股齊跌，以及Meta Platforms股價重挫近6.8%，亦給市場帶來壓力。

貨幣市場的交易情況顯示，聯準會在12月13、14日政策會議上升息50個基點的可能性為91%，市場並預期央行基準利率將在2023年5月升至4.98%到頂，高於周一服務業數據發布前所預期的4.92%。上周五發布的非農就業報告和周一發布的服務業數據意外強勁，促使交易員重新評估聯準會未來的升息路徑，並引發對美國經濟增長前景的擔憂。

連續兩日的大跌，使道瓊指數這本周以來累計下跌超過830點，標普500指數本周已跌3.2%，那斯達克指數跌3.9%。

★主要指數

道瓊指數跌350.76點或1.03%，收33,596.34點。

那斯達克指數跌225.05點或2.00%，收11,014.89點。

標普500指數跌57.58點或1.44%，收3,941.26點。

費城半導體指數跌64.52點或2.36%，收2,673.53點。

★消息

美國銀行執行長Brian Moynihan表示，美銀將放緩招聘腳步，為可能的經濟衰退做準備，明年美國經濟料將有三個季度出現溫和的負成長。高盛執行長David Solomon亦警告明年美國經濟可能陷入衰退。

摩根大通執行長Jamie Dimon呼應對未來經濟低迷的擔憂，周二他接受媒體訪問時表示，通貨膨脹將把經濟推入衰退。通膨及通膨對消費者的影響「很可能使經濟脫軌，並引發人們所擔心的溫和或嚴重衰退」。

貝萊德等銀行日前表示，聯準會為抑制居高不下的通膨而採取激進的政策緊縮，可能導致美國經濟在2023年陷入衰退。美國各交易所成交量總計為110.1億股，與過去20日均量一致。