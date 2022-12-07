「反骨男孩」成員孫生多次與T1桃園雲豹啦啦隊女友Wendy傳出情變消息，如今雙方也在社群媒體發文證實兩人已經分手，對此，Wendy也寫下兩人分開的主因，沒想到反骨的老闆酷炫竟在底下留言「霍華德like」引發網友討論。

前兩日孫生先是在IG上發文表示與女友到新加坡旅遊幫女方付了8萬，文末更寫下疑似情變的宣言，不過沒多久後就刪除了，而在昨（6）日Wendy也在IG貼出全黑圖證實兩人分手寫下「我常說了，人可以忍受一陣子，無法忍受一輩子，我們的三觀不合，從以前一樣的問題一直存在，一般女生無法承受的我都承受了，我也累了，放過彼此吧，去找瞎妹們約吧」但之後就將該段落刪除，只留下文中開頭對孫生的感謝，讓外界摸不著頭緒。

對此，反骨成員酷炫現身留言「霍華德like」，引發網友熱議「直接炎上」、「有新企劃了！這次沒有跪地抱頭痛哭嗎」、「台男又來酸 Wendy能被霍華德寵愛是對她肉體的肯定，台灣男生真的很悲哀又自卑，只會酸…」、「笑死 在搞」。

反骨老闆酷炫在Wendy貼文留言引發討論。(圖/酷炫IG)

酷炫留言曝「魔獸喜歡」。（圖／截圖自WendyIG）

另外，針對Wendy與孫生分手，許多網友紛紛表示「璇璇真的是目前看過最棒的女朋友了，你值得擁有幸福」、「Wendy是個很棒的女孩，我也看到孫生爲妳做出的一些改變，但若是不適合了，做朋友對彼此都是好的」、「孫生失去這個女友，真的是會後悔一輩子」、「他需要的是一個媽媽，不是女友」。