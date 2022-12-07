桃園警察分局強化治安維護工作，落實執行威力掃蕩勤務，昨天在卡拉OK臨檢時，發現46歲女性服務生竟是通緝犯，才發現她戶籍地已無人居住，因此未收到司法文書才會被發布通緝。警方訊後依法逮捕解送。

警方表示，近日加強查緝維護治安。大樹派出所員警6日21時10分許，執行路攔檢勤務時，發現大林路某超商內有對情侶，男生看到警車突然瞪大雙眼，並作勢要逃跑，員警立即進行盤查，張姓男子雖出示證件，員警看了卻都搖頭，因為證件照片與其本人容貌差距太大，且連生日都說不來，員警追問下，張男坦承證件是朋友的，經查詢他因涉嫌「不能安全駕駛」及「妨害秩序」罪嫌，分別遭新竹地檢署及桃園地檢署發布通緝，員警依法將其逮捕解送歸案。

武陵派出所副所長吳家鳴昨日22時許，率同仁於新生路某卡拉OK進行臨檢，在過濾在場人身分時，發現店家服務生陳女因涉嫌毒品案遭新北地檢署發布通緝中，陳女感到驚愕，頻頻解釋自己的案件兩年前就結束了，怎麼還會被通緝？經查詢因其新北市戶籍地已無人居住，她目前因工作住在桃園，故未收到司法文書，員警依法將其逮捕解送歸案。

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