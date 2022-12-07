億萬富豪馬斯克（Elon Musk）接手推特後風波不斷，舊金山市府接獲推特用戶舉報，指推特違法將總部部分空間改為臥房。市府建築檢查部門已著手調查，若情況屬實將發出違規通知。

美國富比世雜誌（Forbes）5日發文引述2名消息人士的說法指出，推特（Twitter）總部辦公室被改造成臥室，裡面有未鋪上床罩的床墊、發黃的窗簾和會議室遙控設備。不願透露姓名的推特員工告訴富比世，辦公室每層樓估計有4至8間臥室。

舊金山紀事報（The San Francisco Chronicle）今天報導，舊金山市政府建築檢查部門發言人韓南（Patrick Hannan）說，已對接獲的投訴展開調查，並和大樓的經理進一步聯繫獲取相關資訊，以瞭解該大樓是否遵守使用法規。

推特總部位於舊金山市區市場街，距離市政廳步行約5分鐘距離，屬於一般商業區，附近辦公室、飯店和休閒娛樂場所林立，但同時也是遊民集散地。此大樓為房地產投資公司蕭倫斯坦（Shorenstein）和摩根大通集團（JPMorgan Chase）共同擁有。

自推特被馬斯克（Elon Musk）收購後，這棟曾為新創成功典範象徵的大樓便時常傳出爭議。今年4月，馬斯克曾在推特上發起投票，要大家表決是否將推特舊金山總部變成遊民收容所，因為「反正也沒人會來」，貼文現在已刪除。

根據推特和蕭倫斯坦的租賃合約，房東可以不同意推特把辦公室轉租給其他機構使用。舊金山紀事報針對此事件向推特和蕭倫斯坦查證，雙方都未做出回應。（編輯：周永捷）1111207