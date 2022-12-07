24節氣中的「大雪」於今天登場，將進入全年陰氣最重時期，並在冬至達到高峰，星座搜狐號《生肖星座運勢命理玄學》特別點名3生肖，生肖牛、生肖猴、生肖豬在「大雪」這天運勢旺到爆，不管事業或財運上都會得到很大收穫，甚至不必再為錢發愁。
▍生肖牛：
生肖牛「大雪」一到將鴻運高照，錢財滾滾而來，功成名就，勢必成為大財主，富貴八方來，前途不可限量，不用為錢發愁，必將收穫滿滿，到時候口袋是越來越鼓，想不發達都難，在事業上有很大的起色，在財運上大財小財滾滾來，整體發展前景十分看好。
▍生肖豬：
屬豬的人，「大雪」一到事業蒸蒸日上，走大運，財運通亨，事業越做越大，一帆風順，運勢興旺；此外，將麻雀變鳳凰，就算家境不富裕，也能享受大好人生，將來榮華富貴，享用不盡。
▍生肖猴：
屬猴的人，「大雪」一到運勢高漲，在吉星的庇佑下，喜迎好運，事業如魚得水，大吉大利，做事事半功倍，偏財暴漲，收入翻倍，相信一分耕耘一分收穫，努力向上，日後家庭事業都將會朝著更好的未來發展。
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