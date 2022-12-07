一名來自加拿大的酒商Zahara近日為了噶瑪蘭酒來到台灣，她說台灣出廠的噶瑪蘭在加拿大非常受歡迎，除此之外她也大讚台灣的治安、美食、天氣等讓她很享受。她的同行男性友人已是第4次來台，認為台灣是個觀光勝地，不解為何台灣還沒被各國的觀光客淹沒，他還說他在加拿大身體有很多病痛，但每次降落台灣就不藥而癒，回加拿大後都期待能再次來台。

不要鬧工作室昨（6）日於YouTube上傳最新影片，Zahara是一名合格的專業威士忌大使，很早就想來台灣，礙於新冠肺炎疫情，直到台灣開放邊境，才在最近來台，她開心地說，「真的很興奮，在台灣見證到很多奇蹟。」

Zahara指出，去過很多國家，她在舊金山不敢一個人上街，就連在加拿大的家鄉愛德蒙頓的鬧區治安也不好，但在台灣一個人晚上外出卻感到很安全，搭計程車也不怕被綁架，「我很享受在台灣的時光。」

Zahara說，在加拿大她有食物不耐症問題，本以為來台灣也會有相同困擾，但她擔心的事情並沒有發生，讓她可以毫無顧忌的大啖美食。事實上她這次來台灣是為了純麥威士忌，因為台灣有世界上最好的釀酒廠「噶瑪蘭」，她說噶瑪蘭在加拿大很紅，深受許多加拿大人喜愛，不僅如此，噶瑪蘭還銷售到全球60多個國家，且都大受好評。

Zahara的同行男性友人已是第4次來台灣，每次來都很驚訝台灣還沒被各國的觀光客淹沒，因為台灣是他去過最安全、自由的國家。他也說在加拿大他的身體有很多病痛，一降落到台灣就不藥而癒，台灣的食物總是給他滿滿的能量，反觀加拿大的飲食卻讓他昏昏欲睡，令他每次回加拿大後都等不及再來台灣。

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