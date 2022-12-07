一位媽媽分享國小兒子的寒假規劃，引起網友討論。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

寒假即將到來，一名媽媽分享兒子貼在牆壁上的寒假計畫表，從照片中可見，兒子行程滿檔，每天都有許多事情要做，但仔細一看卻發現，實際上規劃出來寫作業的時間竟然只有1個小時，讓不少網友笑歪直呼，這個孩子好誠實，有規劃要寫作業其實就很給媽媽面子了。

一名媽媽日前在臉書社團《爆廢公社二館》上發文表示，即將放寒假，兒子做出一張寒假計畫表，並將該表貼在房間的牆壁上，每天的活動為吃飯、玩耍、看電視、打電動、寫作業、睡覺以及刷牙和用牙線，讓她看了忍不住笑說「好充實喔！」

從照片中可見，原PO兒子的寒假計畫表大致上可拆分成早上、中午、下午和晚上四個時間區塊，每個區塊看起來都被填得滿滿的，但仔細一看卻發現，每天實際上寫作業的時間只有每天下午的2點到3點，其他時間幾乎都在玩耍、打電動或看電視。

貼文引起網友討論，不少家長笑歪直呼，往好處想至少兒子很誠實，這個計畫表不出意外應該是可以完美照做。「我也想要照著這張表過生活，但現實不允許」、「寒假還8點半就上床睡覺，值得鼓勵了啦」、「規畫裡面有寫上作業，就已經很給媽媽面子了XD」、「行程滿檔欸」。