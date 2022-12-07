無線刺激腦神經不再只是科幻電影中的場景！陽明交大電機學院生醫工程所助理教授江柏翰的研究團隊，利用磁場以及奈米技術，做到真正的「無線」刺激腦神經，成為全世界第一個成功做到「不需要基因轉殖的磁機械深層腦刺激」的研究團隊，有助於治療阿茲海默症等神經元疾病。

江柏翰表示，刺激深層腦神經常用於治療阿茲海默症及其他神經性疾病，但是傳統的深層腦刺激都需要埋入電擊到腦組織中，這不僅對於腦組織會造成損傷和形成一定程度的風險，許多病患也因為手術的風險而不願意進行治療，拖延了病情。

他也進一步說明，目前全世界的科學家都在努力尋找一個可以替代使用電擊的無線深層腦刺激方法，包括電刺激、光刺激、超音波刺激、以及磁場刺激。而其中的磁場遙控技術被認為是無線刺激最好的物理手段。

磁場遙控技術因為不需要在腦中植入電極、不需要在頭上連接任何的裝置，且磁場的刺激在穿透至深層組織時，不會因為骨頭、組織及空腔造成反射、散射及折射，因此脫穎而出成為重要的方法。

江柏翰教授說，這項被稱為磁機械深層腦刺激的技術，是利用不斷變換的低頻弱磁場使奈米磁盤產生振動，這個振動的機械力能刺激活化腦神經。國外類似的技術往往需要透過病毒等基因載體，在腦神經中殖入特殊的機械力敏感離子通道，進而達到活化腦神經。

研究團隊率先發現不需要基因轉殖，只要透過調整磁場條件，即可活化腦神經自身表現的離子通道，是這項技術最大的突破。該團隊也更進一步證明了這項技術可以無線刺激活化清醒小鼠的腦神經。

江柏翰團隊的研究成果已發表於《自然》的子期刊《通訊生物學》，他結合了奈米科技、電磁學、以及神經科學等多個領域，利用奈米磁盤，成功做到無線刺激深層的腦神經，未來有望可運用於阿茲海默等神經性疾病治療。