民進黨主席補選，先前呼聲很高的桃園市長鄭文燦因台大國發所碩士論文涉抄襲，被台大撤銷碩士學位，由副總統賴清德承擔的呼聲漸起。對此，前立委沈富雄認為，總統蔡英文現在最大矛盾、 最大挫折是「手上沒兵可用」，所有阿哥通通受傷，沈富雄直言，論文風波後，黨主席就是立於一尊，就是賴清德。

沈富雄昨(6)日在政論節目《少康戰情室》中指出，民進黨現在沒有人敢選黨主席， 那個位置就是留給他(賴清德)，對於賴清德拜訪各派系中生代領袖，沈富雄說這是禮貌，也是民進黨裡長遠下來的文化，也就是要當黨主席要有的一個禮數。

「主席就是非賴清德不可」，沈富雄透露，鄭文燦論文抄襲就是轉捩點，那是蔡英文的稻草。沈富雄表示，26號選舉結果出來，當時的蔡英文是認為輸的原因在於人民不要民進黨獨大，「那是第一版的蔡英文」。當論文案爆發後，沈富雄認為第二版的蔡英文出現了，蔡英文完全失去信心，不曉得如何是好。

針對蔡英文4日邀集府院黨高層開會，會議就四面向檢討，認為執政團隊必須謙虛以對，朝野降低對抗，中央地方共同合作；執政團隊要穩定政局，沈富雄說此舉看出蔡英文洩氣了，洩氣的原因在於知道黨權沒有了，鄭文燦也不用想要選黨主席了。沈富雄認為，蔡英文現在最大矛盾、 最大挫折是手上沒兵可用，所有阿哥通通受傷、重病在床，本來還可以期待還有聲望以及統合力量的就是鄭文燦，如今卻被爆出論文抄襲。

沈富雄表示，論文風波後，黨主席就是立於一尊，就是賴清德，蔡英文就算有一百個、一千個、一萬個不高興，也不能捅他一刀。沈富雄斷言，賴清德做黨主席這件事，是跑不掉的，且也沒人敢當。