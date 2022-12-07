被封為「最正主播」的蔡尚樺，今年10月因登上金鐘獎星光大道時，一襲不合身的爆乳禮服掀起熱議，事後她也隨即澄清沒有要炒新聞。最近，蔡尚樺透露忙搬家，在整理過往收到的卡片時，突然有感人生也需要斷捨離，她前陣子聽到日本流行「人際關係重置」，她起初覺得有點極端，最近卻覺得似乎很適合自己，「遠遠的祝福也是一種美麗」。

蔡尚樺人美又有事業頭腦，9月時她揭曉請辭《全明星運動會》主因，原來是接下 T1 LEAGUE的策略行銷長一職，隔月她因金鐘戰袍被部分網友開罵，隨後她寫下心靈雞湯，說：「小部分人不喜歡你，是因為你不夠虛偽；大多數人喜歡你，是因為你夠真實」，而她還是會堅持真誠待人。

蔡尚樺發文。（圖／翻攝自蔡尚樺臉書）

近來蔡尚樺準備搬新家，打包的同時發現自己有些東西就是捨不得扔掉，以前上課傳的紙條、日記、收到的卡片、明信片，「總覺得這些物品承載了太多感情無法割捨。可是一生那麼長，總是拖了這麼多的情感，走著走著難免逐漸無法負荷」，聽聞日本人流行的「人際關係重置」，就是把社群帳號、手機、通訊軟體都重辦，「但當你重新逐一把好友加回來的時候，就會發現哪些人是你人生現階段，重要的、必要的、想繼續留在生命中的，把瑣碎的人事物去蕪存菁」。

今年已33歲的蔡尚樺，坦言過去對朋友的來去非常在意，幸好現在已經開始放手學會不強求，才有更過時間過想過的人生和自我實現，「謝謝曾在生命長河中陪伴過我的每一個你，謝謝一直在我身邊從未離開過的每一個你！」，而照片中她穿牛仔短褲，露出逆天長腿相當吸睛，粉絲也為她打氣說：「我們會一直都在，也不要忘記我們唷。雖然妳不認識我，哈哈」、「尚樺漂亮哦」、「惜緣的尚樺」、「人生本來就在許多斷捨離之間抉擇，有些時候對於物品的離情斷愛可能會比人際關係困難，但是對物難以割捨的心情卻可能與人有關。」。